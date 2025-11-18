Milan, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Milanello
Ieri è stato l'ultimo dei tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla sua squadra dopo l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella: i giocatori rossoneri torneranno ad allenarsi nella giornata odierna, quando è previsto un allenamento pomeridiano a partire dalle 15 sui campi del Centro Sportivo di Milanello. Il Diavolo inizierà a preparare il prossimo impegno di campionato contro l'Inter in programma domenica alle 20.45.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A
Inter 24 punti (11 partite giocate)
Roma 24 (11)
Milan 22 (11)
Napoli 22 (11)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
