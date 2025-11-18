Spagna, il Barcellona torna a giocare al Camp Nou

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il Barcellona tornerà a giocare al Camp Nou sabato prossimo. Lo ha annunciato lo stesso club catalano: "La partita della tredicesima giornata di Liga, contro l'Athletic Club de Bilbao, prevista per sabato 22 novembre alle ore 16.15, si disputerà finalmente allo Spotify Camp Nou", si legge nella nota. La decisione arriva dopo "l'ottenimento della licenza di prima occupazione corrispondente alla fase 1B, che consente di espandere la capacità fino a 45.401 spettatori".

Questa autorizzazione include tutta la zona di Lateral, e si aggiunge alla licenza già concessa per Tribuna e Gol Sud. Intanto continueranno i lavori per garantire la ripresa dell'attività al Gol Nord. La capienza finale prevista è di 105mila spettatori. Per quanto riguarda la Champions League, il club sta lavorando con la Uefa per poter giocare la partita contro l'Eintracht di Francoforte al Camp Nou. (ANSA).