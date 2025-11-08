Ronaldo senza freni: “Non serve il mondiale per dire che sono il migliore. Sul campionato saudita…”

Cristiano Ronaldo, leggenda portoghese, ha rilasciato un'intervista a Piers Morgan's Uncensored dove ha parlato senza freni e senza peli sulla lingua di diverse tematiche. Oltre alla difficoltà del campionato saudita, a differenza di quello che tutti i suoi detrattori rimarcano per evidenziare il fatto che i gol segnati lì non contino perchè fatti contro squadre deboli, una delle più piccanti e sempre attuale é stata quella sul dualismo con Messi e sulla mancanza del mondiale, come vinto al contrario dalla pulce argentina. Queste le parole di CR7:

"Vincerlo non è un sogno e comunque non cambierà la mia posizione nel calcio. Abbiamo vinto tre titoli con il Portogallo. Lotteremo per vincere il Mondiale, ma... essere il migliore solo per averlo vinto, per sei-sette partite? Non è giusto. La gente dice: Cristiano sarebbe il più grande se vincesse la Coppa del Mondo. Non sono d'accordo! Ho già vinto tre titoli con il Portogallo. Prima di quei tre titoli il Portogallo non ha vinto nulla. Quanti Mondiali ha vinto l’Argentina prima di Messi? Due credo. Paesi come l'Argentina, o il Brasile, sono abituati a vincere grandi competizioni… Se il Portogallo vincesse la Coppa del Mondo, sconvolgerebbe il mondo: sì! Ma non ragiono così nella mia testa: chiaro che voglio vincere, quando competi vuoi sempre vincere. Ma per me non cambia il modo di vedere le cose e il calcio".

Sulla facilità del campionato arabo e nel segnare i gol: "Solo scuse. Anche in un anno negativo, come quando sono tornato al Manchester United, ho segnato 24 gol. Se oggi giocassi in Premier League, in una grande squadra, segnerei quanto segno adesso. Facile". CR7 prosegue: "In una buona squadra, anche a 40 anni, segnerei lo stesso. Non si può parlare del campionato saudita senza esserci stati o averci giocato, con 40 gradi di temperatura... Io continuo solo a fare il mio lavoro e lo ripeto: il campionato saudita è migliore di quello portoghese, e anche della Ligue 1, che ha solo il Psg. La Premier League, ovviamente, è la migliore. Ma guardate quanti giocatori di alto livello ci sono qui. Chiedete agli altri giocatori se non pensano che il campionato saudita sia buono... Io ho giocato ovunque, e per me è più facile segnare in Spagna che in Arabia Saudita".