Niente Milan per Thiago Silva: accordo trovato con il Porto

Thiago Silva, difensore ex Fluminense, ha raggiunto un accordo con il Porto per un contratto fino a giugno 2026 con l'opzione fino a giugno 2027. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X pochissimi minuti fa. Thiago Silva dunque giocherà nel campionato portogehse e non tornerà, come auspicato da tanti tifosi rossoneri, a Milanello.

Niente regalo di Natale per Allegri che secondo le ultime voci aveva chiesto in uno degli ultimi meeting di mercato con la società l'acquisito del difensore brasiliano per colmare le problematiche difensive a livello di esperienza, a livello numerico e a livello di qualità. Alla fine però la dirigenza rossonera ha declinato e ha deciso di non affondare il colpo, permettendo così al Porto di portare alla propria base l'ex 33 rossonero.