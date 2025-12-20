Niente Milan per Thiago Silva: accordo trovato con il Porto
Thiago Silva, difensore ex Fluminense, ha raggiunto un accordo con il Porto per un contratto fino a giugno 2026 con l'opzione fino a giugno 2027. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X pochissimi minuti fa. Thiago Silva dunque giocherà nel campionato portogehse e non tornerà, come auspicato da tanti tifosi rossoneri, a Milanello.
Niente regalo di Natale per Allegri che secondo le ultime voci aveva chiesto in uno degli ultimi meeting di mercato con la società l'acquisito del difensore brasiliano per colmare le problematiche difensive a livello di esperienza, a livello numerico e a livello di qualità. Alla fine però la dirigenza rossonera ha declinato e ha deciso di non affondare il colpo, permettendo così al Porto di portare alla propria base l'ex 33 rossonero.
🚨🔵⚪️ BREAKING: Thiago Silva to FC Porto, here we go! The Brazilian defender is back in Europe as planned.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
Agreement signed on short term deal for Thiago, new centre back for Farioli and strongly wanted by André Villas-Boas.
🇧🇷 Deal until June 2026 plus option until June 2027. pic.twitter.com/LaUyZWkYoj
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan