Botafogo, finita l'avventura di Davide Ancelotti in panchina: arriva l'esonero

Si è conclusa in modo amaro la prima esperienza da allenatore di Davide Ancelotti, figlio di Carlo attualmente ct del Brasile. Come confermato dal club brasiliano, il tecnico italiano è stato esonerato in queste ultime ore. Sulla panchina del club di Rio de Janeiro, Ancelotti junior è durato cinque mesi. I risultati non sono stati ritenuti all’altezza del blasone del club e delle potenzialità della squadra, quindi la società ha deciso di silurare il tecnico che aveva messo sotto contratto fino alla fine di dicembre 2026.

Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo: il possibile motivo

Ma ci sarebbe stata pure un’altra questione a far storcere il naso ai dirigenti del Botafogo. Già, perché era finito nel mirino della critica il preparatore atletico Luca Guerra. A causa dei numerosi infortuni muscolari che avevano falcidiato la rosa. I dirigenti, dunque, avrebbero chiesto al tecnico italiano l'allontanamento o del suo collaboratore, ma Davide si sarebbe rifiutato di avallare il licenziamento del suo collega fidato, causando conseguentemente il suo.