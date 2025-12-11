Finlandia: tifosi dell’Fc Haka danno fuoco allo stadio dopo la retrocessione

vedi letture

Ha del clamoroso e dell'assurdo quanto successo in Finlandia lo scorso 7 dicembre. La retrocessione dell'Fc Haka dalla Veikkausliiga, la massima serie finlandese, avvenuta al termine di una stagione difficile, non è stata ben accolta dai propri tifosi, cosa che per altro succede alla star grande maggioranza degli appassionati di una suadra che vedono i propri colori retrocede di categoria. In questo caso però si è superato il limite, e non di poco. Infatti, un gruppo di tifosi tra cui anche ragazzini minorenni, hanno letteralmente dato fuoco allo stadio in segno di disappunto.

IL FATTO - Dopo l'appiccamento dell'incendio, ha preso fuoco piano piano tutta una tribuna dello storico stadio Tehtaan kenttä, impianto da 3200 posti costruito nel 1934, andata completamente distrutta e inoltre le fiamme hanno rovinato anche parte del manto erboso in erba sintetica. Il fatto è stato commesso lo scorso 7 dicembre 2025 e, dopo alcuni giorni, la polizia locale ha fermato tre minorenni sotto i 15 anni. L'ammissione di uno dei tre è stata di aver dato fuoco ad un oggetto che poi, andato a contatto con la tribuna, ha divampato l'incendio. La legge finlandese dice che i reati commessi da ragazzi sotto i 15 anni non sono perseguibili.