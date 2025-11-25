Mondiali U17, l'Austria vince 2-0: niente finale per l'Italia
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Niente finale ai Mondiale di calcio Under 17 per l'Italia di Massimiliano Favo. Nella semifinale giocata questo pomeriggio sul campo 5 dell'Aspire Zone di Doha, in Qatar, gli azzurrini sono stati sconfitti 2-0 (0-0) dai pari età dell'Austria. A indirizzare il match è stato il gol nella ripresa di Moser (12'), praticamente al primo affondo austriaco del match, dopo un primo tempo in cui l'Italia si era dimostrata superiore sfiorando il vantaggio almeno in due occasioni.
Nei minuti di recupero (48'), è arrivato il raddoppio austriaco con una bella punizione firmata sempre da Moser che ha chiuso il match con una doppietta conquistando una storica finale per la sua Nazionale. (ANSA).
