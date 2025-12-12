Non solo quello di Allegri: anche il Milan U16 di Parolo è primo in classifica
Oltre al Milan di Massimiliano Allegri anche l'U16 di Marco Parolo è prima in classifica. I giovani rossoneri guidati dall'ex Lazio hanno conquistato la vietta del Girone B del campionato nazionale di categoria dopo la vittoria per 2 a 0 ai danni dell'Udinese, complice anche la sconfitta dell'Atalanta contro l'Inter nella giornata precedente.
Numeri e rendimento dell'U16 di Parolo
La formazione di Marco Parolo è imbattuta da 10 giornate (8 vittorie e 2 pareggi). Ha il secondo miglior attacco del girone, con una media di circa 2,7 reti a partita, e la terza miglior difesa grazie alla media di una rete subita a partita.
