Settore giovanile rossonero, i match di oggi: derby per l'U14
MilanNews.it
Si riporta di seguito il programma del settore giovanile rossonero:
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Alcione-Milan, ore 14.00 - Via Olivieri 13, Milano
UNDER 9: campionato, Iris-Milan, ore 14.00 - CS Bettinelli, via Faraday 15 (Milano)
UNDER 12: campionato, Milan-Masseroni, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: campionato, Milan-Ausonia, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Locate, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 11: campionato, Ausonia Academy-Milan, ore 15.45 - CS Ausonia, via Bonfadini (Milano)
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Sempione Half-Milan, ore 16.00 - Via Aldini 77 (Milano)
UNDER 14: campionato, Inter-Milan, ore 17.00 - Accademia Inter, via Cilea (Milano)
Pubblicità
Settore Giovanile
Le più lette
1 Serafini si chiede: "Quale altro giocatore del Milan oggi potrebbe andare a bussare agli stessi soldi di Maignan?"
2 Letizia: "Normale dopo l'anno scorso che Furlani abbia riveduto al ribasso le cifre del rinnovo di Maignan. Ora un’offerta adeguata va riformulata"
4 Zille: “Forse durante le partite Allegri è l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino"
Primo Piano
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com