Settore giovanile rossonero, i match di oggi: derby per l'U14

Settore Giovanile
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma del settore giovanile rossonero:

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Alcione-Milan, ore 14.00 - Via Olivieri 13, Milano

UNDER 9: campionato, Iris-Milan, ore 14.00 - CS Bettinelli, via Faraday 15 (Milano)

UNDER 12: campionato, Milan-Masseroni, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Milan-Ausonia, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Locate, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 11: campionato, Ausonia Academy-Milan, ore 15.45 - CS Ausonia, via Bonfadini (Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Sempione Half-Milan, ore 16.00 - Via Aldini 77 (Milano)

UNDER 14: campionato, Inter-Milan, ore 17.00 - Accademia Inter, via Cilea (Milano)