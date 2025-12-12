Pellegatti non ci sta: “Mercato dello scorso gennaio sbagliato ? Colpa della dirigenza, non di Allegri e Tare”

Oggi alle 00:10
di Andrea La Manna

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ripreso le parole del suo collega Franco Ordine che ha parlato dell'ormai certo annullamento della trasferta a Perth dei rossoneri per giocare la partita contro il Como e del conseguente mancato incasso dei 5 milioni di euro. Questo il commento di Pellegatti: 

"Il mancato arrivo in Champions League dell'anno scorso, non è colpa mia, dei tifosi, di nessun altro se non dei dirigenti e delle loro decisioni. L'ottavo posto è figlio delle decisioni sbagliate dei dirigenti, tra cui c'è anche Scaroni. Quindi la dirigenza sbaglia gli allenatori, sbaglia gli acquisti e adesso è preoccupata perchè non c'è l'incasso della Champions League. Sul fatto che gli interventi dello scorso mercato di gennaio non sono stati utili e quindi anche quest'anno se ne potrebbe fare a meno, non è così. L'anno scorso non sono serviti ma perchè sono stati sbagliati. Adesso non fare a gennaio perchè l'anno scorso hanno sbagliato, ma chi hanno sbagliato, Tare, Allegri e i giocatori ?"