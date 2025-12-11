Massara: "Zirkzee alla Roma? Potrebbe non essere sul mercato"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Zirkzee? Ma in realtà si accostano molti nomi alla Roma e non solo alla Roma, e questo è il momento in cui si avvicina questo mercato di riparazione che è sempre un mercato che tutti sappiamo essere complicato, bisogna vedere se ci saranno delle opportunità che possano darci una mano ed eventualmente rinforzare la squadra, in quel caso cercheremo di farci trovare pronti". Così Frederic Massara, ds della Roma, a Sky Sport prima della gara di Europa League con il Celtic a Glasgow. "Se ci fosse l'opportunità di trovare un rinforzo che possa veramente migliorare l'organico o magari portare delle soluzioni e delle varianti tattiche a disposizione dell'allenatore cercheremo di coglierle - ha aggiunto parlando del reparto offensivo -. Adesso si parla tanto di Zirkzee perché è ha giocato meno, però ultimamente sta giocando quindi potrebbe anche non essere sul mercato.

Vedremo se ci saranno delle situazioni migliorative e cercheremo di coglierle. Evidentemente è meglio un giocatore più forte con caratteristiche complementari rispetto a quelle che abbiamo". (ANSA).