Lecce, Di Francesco: "La classifica è anomala, il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa: "Dobbiamo impattare sulla gara come abbiamo fatto con la Cremonese nel primo tempo, siamo mancati nel concretizzare il predominio della prima mezz'ora. Il rigore ha fato girare la partita in un modo differente. Ci può stare subire gol, ma non bisogna uscire dalla partita, è una cosa che non dobbiamo assolutamente ripetere" riporta tuttomercatoweb.com.

Sulla lotta per la salvezza, Di Francesco ha spiegato: "E' molto equilibrata, ci sono pochi punti fra le squadre. La classifica è anomala, il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda. Una partita può dare tanto e quella successiva può toglierti tanto. Se passiamo dall'esaltazione col Torino alla depressione con la Cremonese commettiamo un errore gravissimo.