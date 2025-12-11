Pellegatti ribadisce: “Maignan non solo perdita tecnica. Vuole troppo? Solito discoro…”

Nel suo canale Youtbe, Carlo Pellegatti ha ripreso il tema del rinnovo di Maignan e dell'eventuale voce che nelle ultime ore circola secondo la quale il Milan avrebbe ripreso i contatti col il portiere francese per estrendergli il contratto. Vediamo le sue parole nel dettaglio:

"C'è una voce di Hugo Souza, portiere del Corinthias, 1,99 cm, del 1999, e la voce è confermata, il Milan sta sondando questo portiere. Io continuo a dire che la volontà del Milan non so quanto sia quella di rinnovare Maignan, perchè se così fosse si presenterebbe un bel assegno al portiere. Ieri ho visto l'errore di Cortuois, se stiamo a come si sono comportati con Maignan, offendendolo, che a causa degli errori da 5 hanno ridotto l'offerta a 4 milioni, allora Florentino Perez dovrebbe rittoccargli l'ingaggio. Non mi sembra l'atteggiamento per un atleta che dà tutto come Maignan, capitano, carismatico, è lui che parla ai compagni, non è solo una perdita tecnica, di un altro portiere, è anche la perdita di un grande leader e non ce ne sono mille nello spogliatoio del Milan. Ha portato lo scudetto, ha portato il Milan tra le prime 4 d'Europa due anni fa, e quindi è una figura totale. Quindi se si vuole rinnovare si va da lui con 5-6 milioni. Sono troppi? Solito discorso tattico invece che strategico, si pensa all'oggi e non al domani e a tutti i punti che ci ha regalato questa stagione":