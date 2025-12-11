Dazn lancia il pass giornata: ecco cos’è e come funziona

È stata presentata oggi, dal CEO di Dazn Italia Stefano Azzi, la nuova iniziativa della piattaforma che lancia sul mercato il Pass giornata. L'iniziativa è destinata ai tifosi abbonati DAZN che hanno il pacchetto "goal" o “MyClub Pass” attivo che quindi potranno sbloccare la nuova modalità in pay-per-view. Vediamo le parole del CEO, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

“Con il nuovo DAZN Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione. Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c’è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Questo nuovo abbonamento nasce per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su DAZN”

COME FUNZIONA - Questo nuovo pass include tutte le partite di Serie A Enilive del turno specifico che si è deciso di acquistare, le zone goal serie A, sia live sia on demand, e gli show di DAZN in programma. Il prezzo di questo nuovo servizio è di 19,99 euro e per attivarlo basterà andare nella sezione "Mio Account" dalla pagina web di DAZN e attivarlo nella zona "Servizi aggiuntivi"