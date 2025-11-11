Settore giovanile, tutti i risultati del weekend delle squadre rossonere
Dopo un lungo periodo di imbattibilità, cade la Primavera maschile contro la Juventus, nonostante l'eurogol di Scotti nei primi minuti. Nel Derby, invece, arriva un pareggio per la Primavera femminile, grazie a una rete nel finale di Arboleda: un risultato che non basta però a qualificare le rossonere di Zago per le Final Four di Coppa Italia Primavera. Vince l'Under 18 in casa contro la Fiorentina, mentre l'Under 16 sorride nel Derby grazie a una rete di Jadid, che vale l'1-0 finale. Ecco il dettaglio di tutti i risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero.
I RISULTATI DEL WEEKEND
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Aldini-Milan 4-3 (Carofiglio, Vergani, Nicola)
PRIMAVERA: 11ª giornata, Milan-Juventus 1-2 (5' Scotti)
UNDER 14: campionato, Aurora Pro Patria-Milan 1-5 (1', 32' e 12'st Kostyuk; 30'st Grimoldi; 37'st Marku)
UNDER 10: campionato, Bresso Calcio-Milan 0-4
UNDER 12: campionato, Rhodense-Milan 1-1 (Guerci)
UNDER 11: campionato, Milan-Aldini 4-0 (Sabella x3, Caliari)
UNDER 15: 8ª giornata, Inter-Milan 1-0
UNDER 13: campionato, Aurora Pro Patria-Milan 1-3 (2x Mamadou, Sorrentino)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, FC Vige Milano-Milan 1-3 (5' e 7' Ferrari; 31' Marrone)
UNDER 18: 11ª giornata, Milan-Fiorentina 2-0 (11' e 24' Lupo)
PRIMAVERA FEMMINILE: 3° Turno (Coppa Italia), Inter-Milan 1-1 (41'st Arboleda)
UNDER 16: 8ª giornata, Inter-Milan 0-1 (38' Jadid)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan