Settore giovanile: il programma del weekend. Primavera in campo oggi alle 14

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del Settore Giovanile rossonero nel prossimo week-end: "Weekend ricco per il nostro Settore Giovanile. Apre le danze la Primavera di Mister Renna a Bologna di venerdì pomeriggio. Poi fa partire il sabato l'Under 15 Femminile in casa del Barona Sporting, a seguire l'Under 18 a Verona e le sfide cittadine delle Under 11 e 10. Domenica fari accesi al PUMA House of Football con una mattinata rossonera: Under 10 Femminile, Under 17 contro l'Udinese, Under 11 Femminile e, a seguire, la Primavera Femminile con l'Hellas Verona. In trasferta le Under 15 e 16 a Zingonia contro l'Atalanta e l’Under 17 Femminile a Locate.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

PRIMAVERA: 15ª giornata, Bologna-Milan, ore 14.00 - Granarolo Youth Center, via Giuseppe Verdi 93, Crespellano (BO)

SABATO 13 DICEMBRE

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Barona Sporting-Milan, ore 14.15 - via San Paolino 9, Milano

UNDER 18: 15ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 - TBC

UNDER 11: campionato, Orione-Milan, ore 16.00 - via Strozzi 1, Milano

UNDER 10: campionato, Cimiano-Milan, TBC - TBC

DOMENICA 14 DICEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Locate-Milan, ore 10.00 - via del Carso 2, Locate di Triulzi (MI)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Club Milano, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 13.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 12ª giornata, Atalanta-Milan, TBC - TBC

UNDER 16: 12ª giornata, Atalanta-Milan, TBC - TBC