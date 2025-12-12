Loftus-Cheek può partire, ma alle condizioni del Milan. Difficile l'opzione prestito

Loftus-Cheek può partire, ma alle condizioni del Milan. Difficile l'opzione prestitoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan deve studiare la situazione relativa a Ruben Loftus-Cheek nel mercato di gennaio. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista inglese potrebbe decidere di partire per ottenere più minutaggio in vista del Mondiale 2026, con Thomas Tuchel che lo apprezza molto. 

I rossoneri, però, potrebbero cederlo solo a precise condizioni: difficilmente potrebbe optare per un prestito, ma solo per una cessione in grado di garantire introiti immediati. Complicato anche l'intreccio che potrebbe portarlo al Napoli, con Lorenzo Lucca (che dovrebbe prima essere riscattato dall'Udinese) a fare il percorso inverso.