Pier Silvio Berlusconi: "Sarebbe bellissimo avere una partita in chiaro la domenica sera"

"Sarebbe bellissimo avere una partita in chiaro la domenica sera su Canale 5, ma a oggi è quasi impossibile", è questo il desiderio di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, espresso durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa.

E ancora: "Siamo soddisfatti, anche a livello pubblicitario, della collaborazione con Dazn. Se ci fosse l'opportunità per altre collaborazioni sul prodotto, perché no. Infine sulla Coppa Italia: "Siamo soddisfatti, per noi è il prodotto giusto".