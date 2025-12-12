Il Milan si gode Rabiot. Il CorSport: "Mai così decisivo"

vedi letture

Il Milan si gode Adrien Rabiot. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola "Un Rabiot mai così decisivo". E ancora: "Impatto devastante per l'ex Marsiglia che si è sbloccato anche in zona gol". La media punti con il francese dal 1' è di 2.71 punti, una media monstre.

Il francese è diventato un vero e proprio leader del gruppo, quella attuale è la miglior versione di Rabiot che a 30 anni ha raggiunto una maturità tale da poter prendere in mano la situazione. Adesso Rabiot vuole migliorare anche in zona offensiva, i suoi inserimenti saranno fondamentali per aiutare i compagni a segnare.