Suggestione Thiago Silva, ma il Milan non è convinto: ecco perché

Il Milan si avvicina al mercato di gennaio con le idee ben chiare: un attaccante ma anche un difensore da regalare a Max Allegri come alternativa al trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. Per i rossoneri, come riporta il Corriere dello Sport, rimane la suggestione Thiago Silva.

Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il suo entourage, ma il Diavolo non è convinto: sia per una questione anagrafica, sia perché il brasiliano, se arriverà, lo farebbe per giocare. I rossoneri non vorrebbero toccare l'equilibrio della difesa e vorrebbero puntare su un'alternativa affidabile per la panchina.