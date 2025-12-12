Icardi polemico con la stampa turca: "Avete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo perché poi vi mancherò"

Tante voci di mercato su Mauro Icardi. L'attaccante ex Inter è in scadenza di contratto e non sta trovando spazio al Galatasaray anche a causa di Victor Osimhen: in Turchia è stato scritto che l'argentino è stato convocato dal club per informarlo del non rinnovo. Icardi, attraverso i suoi social, ha risposto così:

“Capisco che il mio nome 'vende' e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del 'non-rinnovo' del mio contratto… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono far passare per notizia qualcosa che NON è una notizia, visto che il mio contratto scade a giugno 2026, solo per coprire la sconfitta di ieri? Non permetto che usino la mia immagine per questo. State tranquilli che quando il mio contratto finirà me ne andrò a testa alta, e nel caso ipotetico che me ne vada prima sarà solo ed esclusivamente una decisione mia, di nessun altro. Vi mando un bacio. Avete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo perché poi vi mancherò".