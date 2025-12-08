Liverpool duro con Salah: non convocato in Champions League contro l’Inter

Hanno fatto non poco rumore le dichiarazioni di Mo Salah dopo la partita contro il Leeds giocata dai Reds sabato sera, partita pareggiata 3-3 al 90' da parte dei padroni di casa. L'egiziano è stato fuori dal campo tutta la partita e, per di più, non si è neanche mai alzato per fare il consueto riscaldamento con i compagni in caso di ingresso in campo. Il segnale da parte dell'allenatore dunque è stato chiaro sin da subito: Salah non avrebbe giocato neanche un minuto. E così, nel post partita, il numero 11 dei Reds si è sfogato e ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra. Ho detto molte volte in precedenza di avere un buon rapporto con l'allenatore, e all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché, ma da come la vedo io, sembra che qualcuno non mi voglia più. Sembra che il club mi abbia buttato sotto l'autobus. È così che mi sento. Amo tantissimo il Liverpool e lo sosterrò sempre. Ma questa situazione per me non è accettabile. Non credo di essere il problema. Ho fatto così tanto per questo club, non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata. Non sono più forte di nessuno, ma mi sono guadagnato la mia posizione"

LA REAZIONE DEL CLUB - Il Liverpool sta affrontando il periodo peggiore della sua storia moderna, lontanissimo dalla vetta in campionato (nono a -10 dalla vetta) e non brillantissimo in Champions League (tredicesimo a 9 punti). I prossimi avverarsi degli inglesi, martedì 9 alle 21:00 a San Siro, saranno gli uomini di Chivu che, al contrario, sono in un momento di forma brillante. In risposta alle parole dell'egiziano, il club e l'allenatore hanno deciso di comune accordo di non convocare l'attaccante per questa sfida cruciale per il percorso della squadra in Champions. È rottura totale quindi tra il calciatore e il club che, a fine anno, con ogni probabilità, lascerà.