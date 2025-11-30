Laporta shock: “Mai comprato un arbitro, il Real invece…”

vedi letture

Barcellona e Real Madrid sono due squadre che costituiscono una delle più grandi rivalità calcistiche del mondo. Durante gli anni tanti diverbi e discussioni sono successi tra i due club spagnoli che, sia sul campo e sia fuori dal campo, non se le mandano a dire. Il confronto è sempre vivo, a livello calcistico e a livello verbale e questa volta, ad accendere ancora di più la rivalità tra questi due club storici il caso Negreira, secondo cui i blaugrana avrebbero corrisposto pagamenti per 8 milioni a scoietà legate all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) della Federazione Calcio Spagnola (RFEF). Il numero uno dei catalani ha rispossto così alle frecciatine di Florentino:

"Il Barcellona non ha mai comprato un arbitro e in generale non viene favorito, contrariamente a quanto accade con il Real Madrid per tutta la vita. Hanno favorito il Madrid per tutta la vita. Per non andare oltre, nell'ultima partita il Real Madrid ha segnato due gol che non andavano convalidati: è chiaro che Bellingham tocca la palla con il braccio e nell'altra Vinicius colpisce sul naso Iñaki. Se quei due gol non fossero stati assegnati ora il Barcellona sarebbe in cima alla Liga".