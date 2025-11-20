Pallone d’Oro africano 2025: vince Hakimi. Dietro Salah e Osimhen

Nella giornata di ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro africano 2025. Il risultato, che poteva essere prevedibile e scontato vista la stagione fatta dal vincitore del premio, è stato di fatto confermato. Achraf Hakimi è stato coronato miglior giocatore africano dell'anno, superando in finale l'egiziano Momo Salah e il nigeriano ex Napoli, Victor Osimhen. Il terzino marocchino nella passata stagione è stato una delle stelle del Psg, vincitore di triplete, come ricordiamo tutti coronato con la vittoria in finale di Champions League contro l'Inter per 5-0, segnando il primo gol dopo solo 12 minuti. La scorsa stagione il numero 2 del Psg ha infatti vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Champions League, A livello di numeri personali, il difensore marocchino ha collezionato 11 gol e 16 assist in 54 presenze tra tutte le competizioni.

Attualmente Hakimi è infortunato a causa della grave distorsione alla caviglia sinistra procuratosi quasi in mese fa e che lo terrà lontano dal campo ancora per un po'. I suoi numeri in questa stagione sono comunque buoni: 14 partite giocate (tra Champions League, campionato e Supercoppa UEFA) 2 gol fatti e 3 gli assist. Nel 2024, il riconoscimento era andato all'attaccantenigeriano dell'Atalanta, Ademola Lookman. Hakimi, come detto fermo per un infortunio ad una caviglia, ha detto nel corso della cerimonia di sperare di essere in grado di guidare la nazionale del Marocco alla Coppa d'Africa, che inizierà il 21 dicembre