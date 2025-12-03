Chukwueze show: doppietta al City in 6 minuti, ma non basta

Ieri sera si è giocato il turno infrasettimanale di Premier League valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Il Fulham di Samu Chukwueze ha ospitato il Manchester City di Haaland e compagni. La partita è stata una delle più belle e divertenti di tutto l'anno: dopo un primo tempo dominato dai Citizens che sono andati all'intervallo sul risultato di 3-1, al ritorno in campo il vantaggio è addirittura aumentato in pochi minuti, quando al 54' lo score recitava 1-5. Una partita vinta e stravinta dalla squadra di Pep Guardiola che però, invece di gestire la palla e difendere il risultato, è completamente uscita dal campo e si è visto segnare 3 gol in 20 minuti.

Chukwueze doppietta... ma non basta - Dopo il gol del 2-5 segnato da Iwobi al 57', la partita sembrava comunque essere in cassaforte per il City che però non aveva fatto i conti con Samu Chukwueze. L'esterno nigeriano ex Milan, entrato al 46' al posto di Sasa Lukic, ha segnato una doppietta in 6 minuti: al 72' e poi al 78'. Grazie a questa clamorosa doppietta i Cottagers hanno potuto sperare nel pareggio che però non è arrivato. Brivido scampato per Guardiola e i suoi, ma sicuramente la doppietta di Chukwueze non sarà dimenticata dai propri tifosi, che già da tempo pregano il numero 19 di rimanere.