Salah si scaglia contro Slot: "All'improvviso non abbiamo più alcun rapporto, andrò in Coppa d'Africa e poi non so cosa succederà"

Dall'Inghilterra arrivano notizie poco rassicuranti per tutto il mondo Liverpool. Il futuro di Momo Salah infatti è sempre più in bilico dopo l'ennesimo passo falso stagionale. Al termine del pareggio 3-3 contro i Leeds, Salah è intervenuto così ai microfoni di tv2.no. Questo il suo sfogo:

Salah si scaglia contro Slot: "Avevo un buon rapporto con l'allenatore. All'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Mi sembra che qualcuno non mi voglia più nel club. Andrò in Coppa d'Africa e poi non so cosa succederà"