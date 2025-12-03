Il muro giallo del Borussia Dormtund protesta sulle limitazioni al tifo organizzato con una coreografia
“Gentili signori, in merito alla questione sopra indicata, vi prego di prendere in considerazione quanto segue: è necessario astenersi da richieste populistiche prive di qualsiasi fondamento oggettivo. L’opinione pubblica merita un dibattito trasparente e basato sui fatti. È necessario rendere immediatamente pubbliche le trattative. Gli stadi sono sicuri”.
Recita questo il comunicato della curva del Borussia Dortmund, sventolato come se fosse una coreografia all’interno del Westfalenstadion. Il muro giallo, durante la partita contro il Bayer Leverkusen, ha esposto questo messaggio chiaro e sarcastico rivolto ai vertici del calcio tedesco che nelle ultime settimane hanno promosso limitazioni alle tifoserie organizzate. Una protesta più che riuscita.
