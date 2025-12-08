Pellegatti: "Mercato? Prenderei Musah come alternativa a Saelemaekers. Sarei abbastanza tranquillo"
Carlo Pellegatti, storico volto rossonero nel mondo del giornalismo e non, è intervenuto così sul proprio canale Youtube in vista della partita di questa sera tra Torino e Milan. In particolare, Pellegatti racconta come un'idea di mercato lo stuzzichi da molto tempo:
"Vi dico subito che la mia risposta è sì. Prendereste un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Atalanta? Quindi fareste venire di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers? Ripeto. La mia risposta è sì, non gioca mai a Bergamo eh. Credo che uno come Yunus, ripeto come riserva al posto di Alexis mi faccia star tranquillo..".
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 2-0
Cagliari-Roma 1-0
Lazio-Bologna 1-1
Napoli-Juventus 2-1
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan