Verso Sassuolo-Milan, la Gazzetta: "Fofana verso il no. Oggi Athekame torna in gruppo"

MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria sul Torino, il Milan si prepara alla sfida contro il Sassuolo. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri a Milanello Leao, Gimenez, Fofana e Balentien hanno eseguito un programma personalizzato per il recupero dagli infortuni. Dovrebbero essere out per domenica.

Dovrebbe rivedersi invece Athekame, che oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il problema al polpaccio. Contro il Sassuolo, Max Allegri potrebbe optare per un turnover in mediana, con Jashari che dovrebbe prendere il posto di Modric.