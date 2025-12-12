Milan, per fare mercato servono le partenze: Gimenez e Loftus indiziati

Grande protagonista anche nei suoi mesi di chiusura, tra meno di tre settimane il calciomercato tornerà attivo per la consueta sessione invernale a gennaio e, come sempre, ci si attendono grandi movimenti. Sarà poi da capire se tutte le voci e le indiscrezioni saranno messe a terra dai vari club. Il Milan pensa a rinforzarsi soprattutto in attacco: ad Allegri manca il centravanti perché Gimenez non ha mai segnato e ora è infortunato da un mese e mezzo. Come riporta il Corriere dello Sport per fare mercato, il Milan dovrà necessariamente far partire qualcuno.

Gimenez

Per il ruolo di centravanti, l'esubero numero uno non può non essere Gimenez. Già in estate il centravanti messicano era stato a un passo dai saluti in rossonero e oggi, con 0 gol all'attivo in Serie A e un infortunio che lo tiene lontano dal campo da troppo tempo, sembra ancora una volta sul piede d'addio. Agente e famiglia del Bebote rassicurano sul fatto che Santi vuole rimanere in rossonero ma il club se riceverà un'offerta tra i 25 e i 30 milioni si siederà al tavolo e la valuterà molto seriamente. In questo modo potrebbe incamerare risorse per poter concentrarsi su un profilo con caratteristiche più adeguate ad Allegri. C'è la suggestione Icardi, complicata per i dubbi sulla tenuta fisica e lo stipendio elevato; ci sono i cavalli di ritorno Zirkzee e Fullkrug dalla Premier League; c'è una possibilità Lucca da valutare con attenzione.

Loftus

Ma il messicano ex Feyenoord potrebbe non essere l'unico partente in vista. Le voci su un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek si sono fatte sempre più insistenti. Il giocatore vorrebbe trovare più spazio e continuità per realizzare il suo sogno di essere convocato per il Mondiale dal CT inglese Tuchel che stravede per il centrocampista rossonero. L'entourage dell'ex Chelsea si sta muovendo con squadre di Premier ma anche dalla Germania per trovare possibili acquirenti interessati. Anche qui, se Loftus dovesse partire, il Milan dovrebbe trovare un rimpiazzo. A oggi nomi caldi potrebbero essere quello di Giovanni Fabbian del Bologna, avvicinato anche in estate, come anche Mateo Kovacic del Manchester City che, però, quest'anno ha giocato pochissimo causa infortunio.