Nuovo obiettivo per l'attacco rossonero? Tuttosport: "Moncada studia Chérif"

vedi letture

Non è passata inosservata la presenza degli scout rossoneri nelle ultime partite dell'Angers, e il motivo lo spiega Tuttosport nell'edizione odierna: "Moncada studia Chérif". Il classe 2006 si è messo in mostra in Ligue 1 e potrebbe diventare un nuovo obiettivo del Milan.

Su di lui ci sono diverse squadre di Bundesliga, il suo contratto con il club francese scade nel 2028. In questa prima parte di campionato ha realizzato 3 reti, prove importanti che hanno attirato l'attenzione del Diavolo, che ha intensificato il monitoraggio nei suoi confronti.