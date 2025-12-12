Voci su Fullkrug dall'Inghilterra, ma il Milan non è convinto: il motivo

di Federico Calabrese

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Massimiliano Allegri nella prossima sessione di mercato Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dalla Premier League continuano a rincorrersi le voci su Niclas Fullkrug.

Il 32enne, in forza al West Ham, non convince però dal punto di vista tecnico. Il calciatore tedesco resta in uscita dal club inglese e vorrebbe sfruttare la prossima sessione di mercato per lasciare l'Inghilterra.