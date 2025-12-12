Icardi offerto al Milan, l'argentino non convince del tutto per due motivi: ecco quali

Icardi offerto al Milan, l'argentino non convince del tutto per due motivi: ecco qualiMilanNews.it
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan si avvicina al mercato di gennaio con la consapevolezza di dover prendere un attaccante. Santiago Gimenez, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è il tassello da cui dovrebbe partire il domino. Uno dei nomi sondati offerti a Igli Tare è quello di Mauro Icardi

Questa pista non convince del tutto per due motivi: innanzitutto per le sue condizioni fisiche, in quanto l'argentino è da poco rientrato dopo un brutto infortunio al crociato. Dubbi anche di natura economica, dato che l'ex Inter percepisce oltre 10 milioni in Turchia.