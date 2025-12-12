Ordine: "Milan, serve un difensore e il ritorno di Musah"

Il Milan si ritrova al momento in vetta alla classifica: la testa è condivisa con il Napoli ma poco male per i rossoneri che, visto come si è chiusa la scorsa stagione, non hanno intenzione di fare gli schizzinosi. Anzi, Allegri e di conseguenza il suo gruppo sanno benissimo che la testa deve rimanere concentrata sul giocare partita dopo partita e arrivare a marzo per vedere che fisionomia avrà assunto la graduatoria: da quel momento si potrà capire quanto mancherà per l'obiettivo Champions. Per fare tutto questo, è necessario che la rosa venga rinforzata. Questo è il pensiero di Franco Ordine che su Il Giornale, questa mattina, parla proprio di calciomercato.

Non solo l'attaccante, ecco cosa serve al Milan secondo il collega Franco Ordine"Le altre due esigenze del mercato milanista sono un difensore (Odogu come quinto su tre non è ancora pronto) e procedere al ritorno di Musah (all'Atalanta non gioca mai) per offrire più spazio ad Athekame (cessione in prestito) avendo in casa un sostituto di Saelelamekers. Se il Milan ha voglia d'inseguire fino in fondo il posto in Champions queste tre operazioni (attaccante incluso, ndr) sono diventate indispensabili"