Ordine parla chiaro: "Il tempo di Gimenez al Milan è scaduto"

Santiago Gimenez rimane, un po' come successo un anno fa, il centro delle trattative di mercato del Milan per la sessione invernale. L'anno scorso il Diavolo si era lanciato al suo inseguimento, fino a convincere il Feyenoord alla cessione arrivata una settimana e mezza prima del gong finale. Quest'anno la storia d'amore sembra essere già al suo capolinea, nonostante sia l'agente Pimenta che il papà del calciatore rassicurino sul fatto che il centravanti messicano non si muoverà da Milano.

Per il collega Franco Ordine, però, per i titoli di coda è solo questione di tempo. Oggi il giornalista ha scritto su Il Giornale un pezzo dal titolo molto eloquente in questo senso: "Il tempo di Gimenez al Milan è scaduto". Nel corpo dell'articolo si legge l'opinione di Franco Ordine che è chiaro: "Improbabile che possa andare in panchina domenica col Sassuolo, nella migliore delle ipotesi può essere arruolato per la semifinale di Supercoppa d'Italia in Arabia (18 dicembre). A dispetto delle dichiarazioni ripetute del papà e del procuratore, Gimenez deve cambiare squadra e stadio per provare a recuperare il credito smarrito. L'esigenza di sostituirlo con un centravanti "affidabile" adatto alle esigenze dei rossoneri è condivisa all'unanimità da staff, area tecnica e gruppo squadra".