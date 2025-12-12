MN - Domani Allegri in conferenza stampa alle 14 alla vigilia del Sassuolo

Domani sarà la vigilia di Milan-Sassuolo: i rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro domenica 14 alle ore 12.30, nel lunch match domenicale della 15esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Come di consueto, dunque, sarà l'occasione per Massimiliano Allegri per incontrare i giornalisti in conferenza stampa. L'appuntamento sarà alle ore 14 a Milanello: l'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull'app ufficiale rossonera e sarà disponibile in versione testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: Domenica 14 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it