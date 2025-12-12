MN - Domani Allegri in conferenza stampa alle 14 alla vigilia del Sassuolo
Domani sarà la vigilia di Milan-Sassuolo: i rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro domenica 14 alle ore 12.30, nel lunch match domenicale della 15esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Come di consueto, dunque, sarà l'occasione per Massimiliano Allegri per incontrare i giornalisti in conferenza stampa. L'appuntamento sarà alle ore 14 a Milanello: l'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull'app ufficiale rossonera e sarà disponibile in versione testuale su MilanNews.it.
DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
Il primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchiadi Luca Serafini
