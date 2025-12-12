Rinnovo Maignan, Brambati: "Il portiere è una pedina fondamentale per costruire una squadra forte"

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, il quale ha rilasciato queste parole su Mike Maignan e Christian Pulisic: "Chi si deve prolungare per forza? Ovvio, sceglierei di rinnovare entrambi. Se posso farne solo uno, faccio il portiere, perché è una pedina fondamentale per costruire una squadra forte. Infatti Guardiola si è preso Donnarumma, perché sa che il portiere dà forza al reparto".

