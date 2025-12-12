Colombo: "Il Milan ha qualche perplessità sulla tenuta fisica di Icardi"

La ricerca di un centravanti sembra e deve essere la priorità del calciomercato rossonero nel corso della sessione invernale. In particolare il Diavolo vuole consegnare ad Allegri una punta che sia più in linea con le caratteristiche del gioco proposto dal tecnico livornese: nè Gimenez nè Nkunku hanno la fisicità che Max chiede al suo attaccante titolare e quindi per rimanere a contatto con i piani alti della classifica servirebbe un rinforzo importante in questo senso.

Monica Colombo, collega ed esperta di mercato del Corriere della Sera, sul quotidiano generalista ha parlato delle opzioni in attacco sul mercato per il Milan: "Icardi: il suo entourage lo ha proposto al Milan che, però, ha qualche perplessità sulla tenuta fisica del 32enne. Del resto sta esaminando una lunga lista di profili per sostituire il cedibile Gimenez. Tra loro è ovvio che ci sia anche Joshua Zirkzee, anche se l'olandese non ha propriamente le caratteristiche da 9 che Allegri cerca".