De Laurentiis: "Io e Conte siamo amici e lui è un vincente"

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "Il rapporto con Conte? Ci sentiamo sempre, siamo due amici. Antonio l'ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa. Masticavo il calcio non in modo perfetto, ma lo ascoltavo con grande passione e interesse, mi ha colpito. La fame dobbiamo avercela tutti": lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante I Gazzetta Sport Awards, in cui il Napoli ha ricevuto il premio 'Squadra dell'anno'.

"Speriamo che riesca a fare il mio stadio, ora devo costruire il nuovo centro sportivo. L'obiettivo - ha aggiunto De Laurentiis - è dare un'implementazione importante nel giro di quattro anni. Quando vedi che a San Siro si incassano 14 milioni nella semifinale di Champions mentre il Napoli nell'ultima partita di coppa ha fatto 1,4 milioni... quando dico che lo stadio del Napoli è un cesso dico una cosa normale. Io ci metto i soldi e abbiamo lo stadio 18 giorni all'anno. Ci sono molte problematiche". (ANSA).