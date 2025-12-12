Pogba investe in un team di corse di cammelli in Arabia Saudita

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il centrocampista del Monaco Paul Pogba ha dichiarato di essere diventato azionista della prima squadra professionistica al mondo di corse di cammelli, la Al Haboob, con sede in Arabia Saudita. "Voglio elevare questo sport a livello mondiale - ha detto l'ex calciatore della Juventus -. Sono sempre stato una persona che ama provare cose nuove e fare le cose in modo diverso e questo modo di pensare mi ha seguito anche nel mondo degli affari". Attorno a queste corse girano cifre molto elevate.

I migliori cammelli vengono venduti a milioni di dollari, così come alte sono le ricompense messe in palio: nella scorsa AlUla Camel Cup, competizione di punta della disciplina, il montepremi è stato di 6,4 milioni di dollari per 16 gare. "Possedere un giorno il cammello più costoso al mondo sarebbe un bellissimo momento di chiusura del cerchio - ha detto Pogba, ricordando di essere stato, nel 2016, il calciatore più pagato al mondo con il passaggio al Manchester United -. Forse un giorno riusciremo a realizzarlo". (ANSA).