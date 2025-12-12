Ranking UEFA stagionale: l'Italia sogna il quinto posto Champions ma è terza

vedi letture

Per il terzo anno consecutivo, la UEFA assegnerà un posto in più alle migliori due nazioni nel Ranking stagionale delle competizioni europee. A fine stagione, chi occuperà i primi due posti di questa speciale graduatoria, che viene stilata in base ai risultati delle squadre nei tre tornei continentali, avrà la possibilità di aggiungere una squadra qualificata in Champions League. Dunque se l'Italia dovesse ottenere questo riconoscimento, sarebbero cinque le squadre qualificate in Champions l'anno prossimo: era accaduto due stagioni fa. Al momento però l'Italia è terza, a non troppa distanza dalla Germania seconda: chi sembra già avviata a ottimi risultati è l'Inghilterra, prima con margine.

﻿﻿﻿Inghilterra (9 su 9) 13.166

﻿﻿﻿Germania (7 su 7) 11.660

---

﻿﻿﻿Italia (7 su 7) 11.071

﻿﻿﻿Spagna (8 su 8) 10.609

﻿﻿﻿Portogallo (4 su 5) 10.600

﻿﻿﻿Polonia (4 su 4) 10.406

﻿﻿﻿Francia (7 su 7) 10.214

﻿﻿﻿Cipro (3 su 4) 10.000

﻿﻿﻿Danimarca (2 su 4) 9.500

﻿﻿﻿﻿Grecia (4 su 5) 8.425

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. ﻿﻿﻿Atalanta 15.500

2. ﻿﻿﻿Inter 14.000

3. ﻿﻿﻿Juventus 13.000

4. Napoli 11.000

5. Fiorentina 8.000

5. Bologna 8.000

5. Roma 8.000