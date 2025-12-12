Marino: "Volevo Modric al Napoli: saltò per motivi burocratici"

Luka Modric, nonostante i 40 anni di età, si è preso in mano il Milan e ha sconvolto con le sue prestazioni tutta la Serie A. Il fuoriclasse croato dopo aver vinto tutto - più volte - con la maglia del Real Madrid, è approdato in rossonero, colori da sempre amati fin da piccolo, per una nuova esperienza che lo traghettasse al Mondiale ma anche per continuare la sua carriera finché si sente in condizione. Le risposte sono arrivate sul campo. Il direttore sportivo Pierpaolo Marino, intervistato alla Stampa, ha dichiarato che ai tempi del Napoli stava per portare in azzurro proprio Luka Modric, allora giovane talento di 18 anni.

Il commento del direttore Pierpaolo Marino su Modric al Napoli a 18 anni: "Vidi per caso Modric, 18enne, quando era alla Dinamo Zagabria. Sconosciuto. Lo volevo al Napoli, ma per motivi burocratici non riuscimmo a prenderlo. Oppure Hamsik: mi incuriosì per la cresta, allora lo seguii con attenzione e fu una folgorazione. Lo bloccai subito"