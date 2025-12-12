De Siervo: "Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza"

vedi letture

L'allenatore del mese di novembre in Serie A è il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il riconoscimento, che verrà consegnato all'allenatore livornese prima della sfida di domenica contro il Sassuolo alle 12.30 a San Siro, è stato stabilito sulla base delle giornate dalla 10 alla 13: le vittorie contro Roma, Inter e Lazio più il pareggio contro il Parma. In totale 10 punti in 4 gare e soprattutto solamente due reti incassate, peraltro dalla squadra meno quotata in classifica.

L’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo ha commentato: “Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica”.