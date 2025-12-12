Oggi parte la 15esima giornata di Serie A: il programma completo
Oggi si gioca, questa sera parte la 15esima giornata di Serie A Enilive. A inaugurare il turno, il quintultimo prima del giro di boa, sarà una rovente sfida salvezza tra Lecce e Pisa che scenderanno in campo alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare in Salento. Una giornata in cui il Milan sarà di scena domenica all'orario di pranzo, a San Siro contro il Sassuolo e prima della partenza per la Supercoppa in Arabia. Il piatto forte, invece, è la sfida tra Bologna e Juventus, domenica alle 20.45
Il programma completo:
VENERDÌ 12/12
ore 20.45, Lecce-Pisa
SABATO 13/12
ore 15, Torino-Cremonese
ore 18, Parma-Lazio
ore 20.45, Atalanta-Cagliari
DOMENICA 14/12
ore 12.30, Milan-Sassuolo
ore 15, Udinese-Napoli
ore 15, Fiorentina-Verona
ore 18, Genoa-Inter
ore 20.45, Bologna-Juventus
LUNEDÌ 15/12
Ore 20.45, Roma-Como
