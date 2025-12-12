Milan, a San Siro contro il Sassuolo è un tabù: la statistica

Dopo la vittoria di Torino contro i granata di Baroni, il Milan di mister Allegri torna in campo in Serie A questa domenica, nell'insolito e particolare orario del lunch match (ore 12.30). L'avversario sarà il Sassuolo, storicamente difficile da battere a San Siro. Sembra quasi un controsenso ma è così: negli ultimi anni le partite tra i rossoneri e i neroverdi sono sempre state tese, equilibrate e ricche di colpi di scena.

MILAN-SASSUOLO, STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA: A SAN SIRO E' TABU'

Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1N, 3P), proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Christian Pulisic) e solo una volta ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato: tra ottobre 2015 e ottobre 2016.

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA