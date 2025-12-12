Squalificati ed indisponibili per Milan-Sassuolo di Serie A

di Manuel Del Vecchio

Questi gli assenti e gli squalificati, ad oggi, di Milan-Sassuolo di domenica 14 dicembre alle 12.30 a San Siro.

MILAN
Indisponibili: Gimenez, Fofana, Leao.
Squalificati: nessuno.

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Vranckx, Paz, Berardi.
Squalificati: nessuno.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
