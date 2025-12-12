Exor, non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus

Ieri alle 23:40
di Manuel Del Vecchio
(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". (ANSA).