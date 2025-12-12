Serie A, la classifica aggiornata dopo Lecce-Pisa 1-0

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Lecce-Pisa 1-0, match che ha inaugurato la quindicesima giornata di Serie A 25/26.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18
Atalanta 16
Lecce 16*
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Torino 14
Pisa 10*
Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in più