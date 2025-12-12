Milan-Sassuolo, nel 2023 l'ultima dolorosa sconfitta casalinga alle 12.30

vedi letture

Dopo la vittoria di Torino contro i granata di Baroni, il Milan di mister Allegri torna in campo in Serie A questa domenica, nell'insolito e particolare orario del lunch match (ore 12.30). L'avversario sarà il Sassuolo, storicamente difficile da battere a San Siro. Sembra quasi un controsenso ma è così: negli ultimi anni le partite tra i rossoneri e i neroverdi sono sempre state tese, equilibrate e ricche di colpi di scena.

ANCORA IL LUNCH MATCH

Un orario che ormai è diventato quasi abitudine quello delle 12.30 di domenica, con i rossoneri che secondo le statistiche non hanno sempre tratto vantaggio da questo tipo di giornata. Infatti, secondo i dati raccolti dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri, dal 2010/2011, stagione in cui è stato introdotto il “lunch match” in Italia, hanno giocato 33 volte alle 12.30 vincendo in 16 occasioni. Nella passata stagione Milan-Parma 3-2 e Venezia-Milan 0-2.

COL SASSUOLO UN PRECEDENTE PER IL MILAN A SAN SIRO ALLE 12.30

Milan-Sassuolo, quindi, sarà la 34esima sfida che il Diavolo disputerà all’ora di pranzo nella storia della Serie A. I neroverdi, invece, hanno vinto nell’unica circostanza in cui hanno giocato a San Siro alle 12.30 contro i rossoneri (2-5 domenica 29 gennaio 2023).

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 1-0

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan 2-3

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN