Verso Milan-Sassuolo, i precedenti: grande equilibrio nelle ultime stagioni

Dopo la vittoria di Torino contro i granata di Baroni, il Milan di mister Allegri torna in campo in Serie A questa domenica, nell'insolito e particolare orario del lunch match (ore 12.30). L'avversario sarà il Sassuolo, storicamente difficile da battere a San Siro. Sembra quasi un controsenso ma è così: negli ultimi anni le partite tra i rossoneri e i neroverdi sono sempre state tese, equilibrate e ricche di colpi di scena.

MILAN-SASSUOLO, STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA

Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi, incluso il 3-3 nel confronto più recente del 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium - dopo che nelle otto gare precedenti tra le due formazioni in campionato i rossoneri avevano ottenuto sei successi (2N).

Dopo il 3-3 nel confronto più recente in campionato del 14 aprile 2024, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta in Serie A.

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA